Alassa Mfouapon kritisiert doppelzüngige Flüchtlingspolitik der Regierung

Willkommen an die Menschen aus der Ukraine – gleiches Recht für alle! Dafür macht sich der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität stark - doch das ist keineswegs gewährleistet. Die Regierung und die Behörden messen mit zweierlei Maß. Flüchtlinge aus der Ukraine haben in Deutschland mehr Rechte und bessere Bedingungen als die vielen geflüchteten Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem afrikanischen Kontinent. Alassa Mfouapon prangert das an und fordert gleiches Recht für alle! Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine waren erfreut zu erfahren, dass Flüchtlinge hier in Gelsenkirchen zusammen aktiv sind. Gemeinsam für das Recht auf Flucht und gleiche Rechte für alle demokratischen Flüchtlinge! Fester Zusammenhalt aller in Deutschland lebenden Menschen, egal ob Flüchtling oder »Einheimischer«!"