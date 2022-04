Griechenland als strategisches Aufmarschgebiet am Ukrainekrieg beteiligt

In allen griechischen Medien konnte man in den letzten Tagen Bilder und Filme sehen, wie gepanzerte US-Fahrzeuge vom Typ Bradley sowie US-Panzer vom Typ M1 Abrams von großen Schiffen ausgeladen wurden und mit Zügen Richtung Osteuropa fuhren. Der Hafen ist eine der Drehscheiben des Nachschubs für den Ukraine-Krieg. Dieser Weg ist nicht unwichtig, da mit diesem Weg die Meeresenge vom Bosporus umgangen werden kann. Die griechische Regierung, der man fälschlicherweise Unterwürfigkeit gegenüber den USA vorwirft, hat sie vier Batterien des Flugabwehrsystems ASRAD nach Bulgarien verlegt. Dieses kriegerische Verhalten der griechischen Regierung und die Militärübung, die bis zum 7. April stattfindet, gefährden die griechische Bevölkerung.

80 bis 90 US-Kampfflugzeuge nehmen täglich an der Übung teil. Zu seiner Armada gehört auch die norwegische Fregatte "Fridtjof Nansen" und ein fliegender Tanker zur Luftbetankung. Israel ist mit einem Kampfflugzeug, einem Flugradar und einem Tankflugzeug beteiligt; Italien mit Tornado-Kampfflugzeugen; Zypern mit einem 'AW139'-Hubschrauber; Slowenien mit PC-9M-Flugzeugen. Die griechischen Streitkräfte sind bereits mit Personal und ihrer Kriegsmaschinerie beteiligt.

Die Eisenbahngesellschaft bedroht die Arbeiter, die sich weigern, NATO-Panzer aus dem Hafen von Alexandroupoli zu verladen und zu transportieren. Elektriker und Maschinisten sollen nach Alexandroupoli versetzt werden. Die Arbeiter weigern sich, dem zuzustimmen, weil sie nicht zu Komplizen der Kriegsmaschinerie werden wollen. Sie wollen nicht mitschuldig sein, wenn die Kriegsmaschinerie durch uns und unser Land rollt. Sie fanden keine Freiwilligen für den Umzug. Der Druck, entlassen zu werden, wächst täglich. Von der Gesellschaft erhalten sie als Antwort, dass es den Arbeitern egal sein sollte, was die Züge transportierten, es sei ihre Aufgabe und sie sollten sie ordentlich erledigen.

Die Gewerkschaften haben eine Entschließung verabschiedet und fordern „die griechische Eisenbahn nicht am Transport von Kriegsmaterial zu beteiligen und die Drohungen gegenüber den Arbeitern zu beenden, die sich weigern, dem Transport von NATO-Kriegsmaterial zuzustimmen.“ Sie fordern: "Keine Beteiligung unseres Landes an den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die für die Profite einiger weniger auf Kosten des Volkes ausgetragen werden. Insbesondere fordern wir, dass kein rollendes Eisenbahnmaterial unseres Landes für den Transport von US-NATO-Arsenal in Nachbarländer verwendet wird. Die wirkliche Solidarität für das ukrainische Volk ist heute der Kampf für: