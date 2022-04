Hilfe zum Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert

Am 8. April wurde in Warschau gegen die 47-jährige Justyna Wydrzynska der Prozess eröffnet. Sie wird beschuldigt, einer Frau Tabletten für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zugesandt zu haben. Sie arbeitet seit 16 Jahren in einer Organisation, die Frauen in Not berät und unterstützt. Polen hat ein extrem reaktionäres Abtreibungsgesetz, gegen das die Frauenbewegung und viele fortschrittliche Menschen auf die Straße gingen. Justyna Wydrzynska bezeichnet sich als nicht schuldig. Hunderte unterstützten sie bei Gericht. Der Prozess wird am 14. Juli fortgesetzt.