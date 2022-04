Insolvenz Cartec-Tooling GmbH

Ein Kollege fasste das auf der Betriebsversammlung zusammen: "Das ist eine Riesensauerei, seit zwei Jahren gibt es eine Hinhaltetaktik beim Kapitalkonto. [...] Das ist ein Verbrechen nach 35 Jahren Betriebszugehörigkeit." Rund 140 Kolleginnen und Kollegen werden ihrer Arbeitsplätze beraubt, samt ihren Familien wird ihre Existenzgrundlage in Frage gestellt. Vor dem Hintergrund der seit 2018 wirkenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise, den Unwägbarkeiten des Ukraine-Krieges mit der ernsthaften Gefahr eines dritten Weltkrieges sehen die Kapitalisten keine Perspektive, mit dem Wekzeugbau weiterhin Maximalprofite zu erzielen.

Vor zwei Jahren wurde zunächst der Schuler Werkzeugbau von Andritz billig verscherbelt. Einzig und allein, um sich einer kämpferischen Belegschaft zu entledigen und einen Kampf um jeden Arbeitsplatz sowie Abfindungen zu vermeiden. Die jetzt beschlossene Schließung setzt dem ganzen die Krone auf: Ein Hauptgläubiger in der seit Anfang des Jahres laufenden Insolvenz ist Schuler/ Andritz (!). Es steht in den Sternen, ob die Kollegen die ihnen zustehenden Löhne ausgezahlt bekommen – möglicherweise wird im Betrieb bereits seit dem 1. April unbezahlt gearbeitet. Gleichzeitig wurden im Pressenbau seit Herbst 2019 450 Arbeitsplätze vernichtet – so dass es jetzt keine Pressenfertigung in Göppingen mehr gibt.

Die MLPD stand seit Jahren an der Seite der Kollegen und Kolleginnen und tut das auch weiterhin! Viele Kollegen und Kolleginnen sind seit Jahrzehnten bei Schuler beschäftigt. Die Kolleginnen und Kollegen und die Auszubildenden stehen vor einem Scherbenhaufen und machen sich Gedanken, wie es weitergeht. Wo können die Auszubildenden ihre Lehre abschließen und anschließend in ihrem Beruf arbeiten?

Die Schließung ist keine Folge einer »gescheiterten Transformation«, sondern Teil der kapitalistischen Profitlogik. "Der Begriff 'Transformation' soll den abgenutzten Begriff der 'Reform' ersetzen. Nicht die Traumschlösser der politischen 'Transformatoren', sondern die internationale monopolistische Produktionsweise bestimmt aber das gesellschaftliche Leben. Auf ihr erhebt sich der Überbau der Diktatur des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals, [...] Um die imperialistische Profitwirtschaft zu einer 'sozialen und ökologischen Ordnung' zu transformieren, muss das imperialistische Weltsystem revolutionär überwunden werden.« (Quelle: Stefan Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus, Seite 20/21).

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir fordern euch auf, die Schließung nicht einfach hinzunehmen, sondern euch zu organisieren: In der IG Metall, der MLPD, dem Jugendverband REBELL. Die Organisiertheit ist die einzige und stärkste Waffe der Arbeiterklasse! Göppingen muss wieder kämpfen lernen – eine gute Gelegenheit dafür ist der 1. Mai.

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren!

MLPD-Ortsvositzende Christel Beck