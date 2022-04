Internationale Arbeitereinheit – Aktiv gegen imperialistische Kriege – Für Frieden, Arbeitsplätze, höhere Löhne ...

Zeigen wir dieses Jahr in allen Ländern mit machtvollen Demonstrationen und Streiks, dass wir entschieden imperialistische Kriege verurteilen und uns aktiv für den Weltfrieden einsetzen. Wir wissen aus all den früheren Kriegen, die von den Imperialisten im Wettbewerb um Ressourcen und Märkte geführt wurden, dass es daraus für uns NICHTS zu gewinnen gibt. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs wird durch die imperialistischen Vormachtsansprüche sowohl von Russland als auch der USA / EU / NATO befeuert.

Wir erklären, dass wir uns über Grenzen hinweg organisieren, um diesem Krieg ein Ende zu setzen. Wir begrüßen die gemeinsame Erklärung gegen den Krieg von Gewerkschaftern bei Ford aus den Werken in Spanien, Frankreich, Deutschland und Venezuela. Unsere Solidarität gehört den Menschen in der Ukraine und in Russland, sowie allen Friedensaktivisten weltweit, welche sich teils bei großer Repression gegen diesen menschenverachtenden und zerstörerischen Krieg in der Ukraine einsetzen.

Nach den gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Millionen Toten und anhaltender Beeinträchtigung der Gesundheit von vielen Menschen nimmt im Jahr 2022 abermals der 28. April eine wachsende Bedeutung ein. Wir gedenken an diesem Tag unserer bei der Arbeit ums Leben gekommenen Kolleginnen und Kollegen und engagieren uns weltweit für mehr Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb. Es ist ein Skandal, dass aktive Gewerkschafter wie die 20 Shop Stewards bei VW in Südafrika wegen ihrem Einsatz für ausreichende Coronaschutz-Maßnahmen immer noch vor Gericht gegen ihre Entlassung kämpfen müssen. Wir fordern ihre sofortige und bedingungslose Wiedereinstellung!

Hier gibt es den kompletten Aufruf