Internationalistisches Bündnis ruft zum Protest gegen den Auftritt von Alice Weidel (AfD) auf

Wir wenden uns gegen die extrem reaktionäre, nationalistische und faschistoide Politik der AfD. An ihrer Spitze stehen echte Faschisten, wie Björn Höcke. Offen stellt sich die AfD hinter die faschistische Regierung Ungarns unter Führung von Viktor Orbán“, so Christiane Link, Sprecherin des Internationalistischen Bündnisses Gelsenkirchen.

„Deshalb rufen alle Kräfte des Internationalistischen Bündnisses dazu auf, die Proteste gegen die Kundgebung der AfD, am Samstag vor dem Hans-Sachs-Haus, zu unterstützen. Das Bündnis hat dazu um 11 Uhr ebenfalls eine Kundgebung auf dem Neumarkt angemeldet. Alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, alle Antifaschisten und Demokraten sind herzlich eingeladen, dort am offenen Mikrofon ihren Protest auf antifaschistischer Grundlage kundzutun“, so Christiane Link abschließend.