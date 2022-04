L.A. County: Protest für höhere Löhne

Am 1. April verhängte die Regierung in Colombo eine Ausgangssperren und sandte das Militär in die Hauptstadt, um die wachsenden Massenproteste gegen die Regierung, ausgelöst durch eine massive Versorgungskrise, in den Griff zu kriegen. Die Proteste gingen allerdings auch am Wochenende weiter, v.a. gegen Präsident Gotabaya Rajapaksa und seinen Regierungschef und Bruder Mahinda Rajapaksa. Es fehlt praktisch an allem: Energie, Lebensmittel, Papier, Medikamente, Düngemittel und betrifft damit auch das gesamte Wirtschaftssystem.