Mach mit beim Kampf für Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr!

Nulltarif ist notwendig, um ... einen breiten Umstieg vom Individualverkehr mit PKW auf den öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen. Nulltarif ist auch eine soziale Notwendigkeit, da zwanzig Prozent der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze leben. Umstieg auf Bus und Bahn zum Nulltarif ist auch die Antwort auf die explodierenden Spritpreise.

Ist Mobilität ein Luxus?

Nein, wir brauchen die Mobilität, um zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen und zur Erholung zu kommen. Heute leben 60% der Bevölkerung in Städten. Der öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist ein Teil der Grundversorgung. Er muss kostenfrei werden genauso wie Kindergärten, Schulen usw.

Kostenloser ÖPNV - geht das überhaupt?

Nulltarif gibt es weltweit in etwa hundert Städten, davon 60 in Europa, allein 20 in Polen. Wegen der großen Armut musste er dort eingeführt werden. In ganz Luxemburg gilt Nulltarif seit März 2020.

Wer soll das bezahlen?

Heute wird der ÖPNV etwa zur Hälfte aus Steuern finanziert. Die andere Hälfte kommt bisher von den Ticketeinnahmen mit bundesweit 13,5 Milliarden Euro. Dieser Betrag muss umgelegt werden auf die Nutznießer aus Industrie, Banken und Handel. Ohne Mobilität der Menschen könnten die einpacken. Nicht akzeptabel ist eine sogenannte Mobilitätsumlage auf die Bevölkerung, wie sie bei der grün-schwarzen Landesregierung vorbereitet wird.

Klare Ansage: Nulltarif auf Kosten der Profite!

Allein der Umsatz der deutschen Industrie lag 2019 bei 1.900 Milliarden Euro. Weniger als 1% davon reicht für die Finanzierung der bisherigen Ticketeinnahmen. Das trifft ja keine armen Leute: Die deutschen DAX-Unternehmen haben im Corona-Jahr 32 Milliarden Euro Dividenden ausgeschüttet. Aldi, Lidl, Karstadt, Tengelmann, Metro – das sind die Reichsten mit über 80 Milliarden Vermögen. Nicht machbar? In Frankreich gibt es eine Transportsteuer von Arbeitgebern mit mehr als neun Beschäftigten. Im Großraum Paris werden so drei von acht Milliarden Euro Gesamtkosten des ÖPNV finanziert.