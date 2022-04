RW 37: Philosophisches Buch stößt unter Berufsschülern auf Interesse

Ein Schüler, ca. 17 bis 18 Jahre alt, erwiderte auf die Frage, was er zu den Hintergründen des Krieges meint: „Kapitalismus eben...“. Ich erwidere: „Ich bin ja für den Sozialismus“. Er: „Es ist ja nicht alles schlecht am Kapitalismus“. Ich sehe eine Steilvorlage ihm den RW 37 vorzustellen: „Genau zu dieser These gibt es ein neues, philosophisches Buch. Es analysiert genau diese Theorien, die rechtfertigen, das nicht alles am Kapitalismus so schlecht sei, nur um damit den Sozialismus / Kommunismus zu verunglimpfen“. Ich lud ihn zu der Veranstaltung mit Stefan Engel am 15. März ein. Er musste aber für eine Abschlussprüfung lernen. Er nahm interessiert den Werbeflyer für den RW 37.

Zwei Wochen später treffe ich den Schüler wieder: „Ich habe mir das Buch geholt“. Er hatte es sich im Internet bestellt und habe schon angefangen zu lesen. Ich fragte, ob er damit klar komme, da es nicht so einfach sei mit den vielen Fachbegriffen. Er nickte. Ich lud ihn zur Lesegruppe ein. Er musste dann leider wieder in den Unterricht. Wir werden ihn in 14 Tagen wieder treffen und werden die Diskussion weiter führen. Ich bin gespannt auf seine Fragen.