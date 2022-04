Selenskyj und Asow-Faschisten sprechen im griechischen Parlament

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach per Videoschalte im griechischen Parlament - einen Tag, nachdem die griechische Arbeiter- und Volksbewegung mit einem Generalstreik in 70 Städten mit Nachdruck für ihre sozialen Rechte und gegen den imperialistischen Krieg Stellung genommen hatte. Überraschen unterbrach Selenskyj eine Rede und übergab das Wort an zwei andere Redner, "Verteidiger von Mariupol", wie er sagte. Beide gehören der griechischen Minderheit im ukrainischen Mariupol an und sind Bestandteil des faschistischen Asow-Regiments. Einer trat sogar vermummt auf. Die Botschaft der Ukraine in Athen reagierte mit einer Stellungnahme. Sie stellte sich demonstrativ hinter das Asow-Regiment, das sie als wichtige Stütze der Landesverteidigung lobte.

Jahrelang hat das griechische Volk gegen die griechischen Faschisten gekämpft und sie aus dem Parlament vertrieben. Am 7. April konnten wieder Faschisten im griechischen Parlament sprechen. Nach dere Rede von Selenskyj appluadierten die griechischen Abgeordneten minutenlang. Darunter alle im Parlament vertretenen Parteien, außer der KKE, deren Abgeordnete sich geweigert hatten, an der Sitzung teilzunehmen. Die Mitglieder des griechischen Parlaments applaudierten den Mitgliedern der verbrecherischen Nazi-Organisation. Sie applaudierten denjenigen, die unsägliche Verbrechen gegen das ukrainische Volk begehen. Dafür sind sie alle dem griechischen Volk gegenüber rechenschaftspflichtig.

Die Pressestelle der Marxistisch-Leninistischen KKE schreibt am 8. April 2022: "Selenskyj ist kein Demokrat. Er ist der Führer des Landes, der kommunistische Parteien und Symbole verboten hat und der jede linke Stimme verfolgt, brutalisiert und kriminalisiert. Der (lange vor dem Krieg) die Verbreitung von Publikationen verbietet und jede regierungsfeindliche Stimme zum Schweigen bringt. Sie reißt sowjetische Denkmäler ab, während sie gleichzeitig Veranstaltungen zum Gedenken und zur Ehrung der SS durchführt, die die Geschichte ihres Landes umschreibt, indem sie die Nazi-Kollaborateure lobt und 'rehabilitiert'.

Vor allem, wenn es um die extreme Rechte und Asow geht, ist er der Anführer der Politik, die sie unterstützt und finanziert. Der Asow ausnutzt, mit ihm zusammenarbeitet und mit ihm kollaboriert. Seit 2015 sind sie in die staatlichen Strukturen und in den letzten Jahren in einen organischen Teil der Streitkräfte des Landes integriert. Das erste Land, das nach dem Krieg Nazis in seine Armee integriert. Er war es, der im Dezember 2021 den Kommandeur des 'Rechten Sektors' der Nazis mit dem Titel 'Held der Ukraine' auszeichnete. ... Asow kämpft weder für den Frieden, noch für die Demokratie und schon gar nicht für die Unabhängigkeit der Ukraine. Die extreme Rechte untergräbt jede friedliche Perspektive und bringt Reaktion und Faschismus hervor."