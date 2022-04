Solidaritätserklärung für streikende Kolleginnen und Kollegen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gut, dass Euch die Gewerkschaft ver.di erneut in allen 55 Kitas und Schulhorten des städtischen Eigenbetriebs zum Streik aufgerufen hat. Wir, Genossinnen und Genossen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, begrüßen das von ganzem Herzen und unterstützen Euch mit Rat und Tat.

Wir erleben derzeit einerseits eine seit 1945 nie dagegwesene Weltkriegsgefahr und im ganzen Land eine Weltwirtschafts, -Finanz,- und ja, auch immer noch eine Gesundheitskrise mit Covid 19, deren Ende auf Grund der unverantwortlichen Politik der Regierung nicht abzusehen ist. Dazu nun eine in unserer Region so noch nie dagewesene Inflation von real 15%. Die Bundes-und die Landesregierung erweisen sich immer offensichtlicher als Dienstleister der Monopole, der Kapitalisten, denen sie 100 Milliarden Euro in den Rachen wirft, die aus uns, den Arbeitern, Angestellten und einfachen Leuten, herausgepresst werden sollen. Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren und Euer Streik ist das richtige Signal, genau die Sprache, welche die "hohen" Damen und Herren in Politik und Wirtschaft verstehen und fürchten.

Viele Genossinnen und Genossen der MLPD sind selbst Mitglieder in Gewerkschaften, ich selbst bin in ver.di in der HAVAG aktiv. Machen wir aus unseren Gewerkschaften echte Kampforganisation. Gemeinsam können wir unsere Forderungen durchsetzen, wenn wir unsere ganze Kampfkraft zum Einsatz bringen. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen in Halle, auch viele Eltern der Kita- und Hort-Kinder, auf unserer Seite stehen. ...

Ein Streik und die Zeit danach ist auch immer die Zeit, über das Erreichte und das Wie-weiter nachzudenken, zu diskutieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir laden Euch dazu recht herzlich zur 1. Mai-Kundgebung der MLPD auf dem Marktplatz ein.