Aufrüstungspläne

Vorstandsmitglied der IG Metall, Hans-Jürgen Urban: „Ich halte dies für den falschen Weg“

Am 6. April gab Hans-Jürgen Urban, Mitglied des IG-Metall-Vorstands, der „Frankfurter Rundschau“ ein bemerkenswertes Interview zum Ukraine-Krieg, zur NATO und zu den Aufrüstungsplänen der Bundesregierung. Nach seiner Position zum Krieg in der Ukraine gefragt, sagte er: „Wir verurteilen den Krieg, fordern die sofortige Einstellung aller Waffenhandlungen und zeigen uns solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und der Friedensbewegung in Russland.“¹

Von gp