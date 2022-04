Weltfrauenkonferenz in der Offenen Akademie

Liebe Frauen, Männer, Internationalisten,

ich möchte Sie/Euch auf die Offene Akademie 2022 aufmerksam machen. Sie findet seit 9.04.2022 10:00 Uhr bis zum 15.04.2022 16:00 Uhr in Gelsenkirchen, Arbeiterbildungszentrum, Koststraße 8 statt. Die Offene Akademie als Forum für fortschrittliche Wissenschaft, Literatur und Kunst führt 2022 ihre zwölfte Wochenveranstaltung durch. Ein reichhaltiges, interessantes und anspruchsvolles Programm erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die meisten Vorträge kann man auch als Video-Streaming verfolgen.

Am Mittwoch, 13.4.22 geht es um 14:00h um „Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen“ auch als Video-Streaming. Die Referentin, Halinka Augustin aus Rotterdam/ Niederlande, ist Europa-Koordinatorin und Mitorganisatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Sie ist seit 45 Jahren aktiv in der revolutionären Arbeiter- und Frauenbewegung, Zentralleitung des „Rode Morgen“. „Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen versteht sich als Schule eines perspektivischen Kampfes für die Befreiung der Frau“, so im Programm der offenen Akademie.

Eine tolle Gelegenheit, entweder vor Ort oder zu Hause mit Freundinnen und Freunden dabei zu sein.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich anzumelden unter der Adresse zehntscheune-daaden@t-online.de. Auch können auf diesem Wege bis einschließlich 12.4. Links für einen Live-Stream bestellt werden. Das Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen hat als Zugangsvoraussetzung die 3G-Regel festgelegt. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich selbstständig regelmäßig zu testen, um einen möglichst guten Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Im Innenraum ist eine FFP2-Maske Pflicht, die beim Einnehmen des Platzes abgenommen werden kann.