8. Mai 2022 – Werde Teil der Front gegen die Weltkriegsgefahr

Aktiver Widerstand gegen die akute Welt Kriegsgefahr!

In der Ukraine tobt ein imperialistischer Krieg. Eine offene Weltkrise ist ausgebrochen und alle Imperialisten arbeiten an der Vorbereitung eines Weltkriegs. Wir fordern: Stoppt diesen Krieg – sofort! Russland muss alle Truppen zurückziehen und regresspflichtig gemacht werden. Die NATO muss alle Truppen aus Osteuropa abziehen und ihre provokativen Aufmärsche und die Hochrüstung beenden. Entschieden wenden wir uns gegen die aggressive Außen- und Militärpolitik der deutschen Bundesregierung. Stoppt die Aufrüstung auf unsere Kosten! Nur aktiver Widerstand kann die Gefahr eines Dritten Weltkriegs bannen, der ein Atomkrieg wäre. Machen wir die Demonstration zur Manifestation einer neuen Friedensbewegung, die gegen jede imperialistische Aggression und Kriegsvorbereitung kämpft.

Demonstration, Abschlusskundgebung und Einweihung einer sozialistischen Gedenkstätte

Am 8. Mai wird eine sozialistische Gedenkstätte rund um die Lenin-Statue vor der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst eingeweiht. Diese besondere Veranstaltung beginnt mit einer Demonstration von Essen nach Gelsenkirchen. Sammelpunkt ist um 11 Uhr, an der Zweigertbrücke – Ecke Karnaper Straße / Waldemey, 45329 Essen. Demonstrationsbeginn ist um 11.30 Uhr. Es wird nach Gelsenkirchen-Horst demonstriert.

Ab 13 Uhr beginnt an der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1c, Gelsenkirchen-Horst die Abschlusskundgebung mit der anschließenden Einweihung der sozialistischen Gedenkstätte. Es wird Reden und Kulturbeiträge verschiedener Organisationen, von Jugendverbänden und Künstlerinnen und Künstler geben. Neben der Einweihung der sozialistischen Gedenkstätte wird die Parteizentrale der MLPD in der Horster Mitte in Willi-Dickhut-Haus umbenannt. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm, mit deftigen Spezialitäten, Kaffee, Kuchen, Büchern …. Dieses findet im Zeitraum 12.30 Uhr bis 17 Uhr statt.

Anwendung von Rede- und Kulturbeiträgen: info@inter-buendnis.de

Hier gibt es den gestalteten Flyer als pdf-Datei