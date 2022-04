Arbeiter bei Lidl in Thessaloniki streikten 24 Stunden lang

Viele tausend Studentinnen und Studenten demonstrierten am Montag in zahlreichen Städten in Indonesien gegen steigende Lebensmittelpreise und gegen Präsident Joko Widodo. Es gibt Gerüchte, dass dieser vorhat, die Wahlen, die turnusmäßig 2024 anstehen, zu verschieben und so seine Amtszeit zu verlängern. Proteste gab es in Jakarta, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Samarinda, Makassar, Ambon, Ternate. In Jakarta setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein.