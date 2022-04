Chemie-Tarifabschluss: Wohin die Burgfriedenspolitik führt

An den Küchentischen von Arbeiterfamilien, in Betrieben und Gewerkschaften wird diskutiert: Wie mit den explodierenden Preisen umgehen? Wo kann gespart werden? Welche Forderungen in den Tarifrunden werden gebraucht und wie können sie durchgesetzt werden? Muss nicht jetzt schon ein Lohnnachschlag her? Der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und die Führung der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) gaben jetzt eine Antwort auf diese Fragen, die das Lob aller Kapitalistenverbände und bürgerlichen Kommentatoren findet. Sie verschoben die Tarifrunde auf den Herbst und einigten sich stattdessen auf eine Einmalzahlung von 1400 Euro.

Hans Oberschulte, Verhandlungsführer des Chemie-Unternehmerverbands, begründet das so: „Das ist die richtige Antwort auf die maximale Unsicherheit, die wir seit Putins Invasion erleben.“1 Von welcher „maximalen Unsicherheit“ spricht Oberschulte eigentlich? Bestimmt nicht von der Unsicherheit der Arbeiterfamilien, die immer weniger wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, und von denen sich viele auch wegen einer möglichen Ausweitung des Ukrainekriegs sorgen. Viele der Auszubildenden bei Thyssen-Krupp arbeiten zusätzlich im Minijob, um die Spritkosten für den Weg zur Arbeit zu finanzieren.