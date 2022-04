Pressemitteilung der VVN-BdA

Sowjetisches Ehrenmal im Treptower Park geschändet.

Das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin ist großflächig beschmiert worden. „Fascists“, „Death to all russians“, „Stop War“ und „Kill russians as people in Butscha“ wurde auf die Gedenksteine geschrieben.