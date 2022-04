Lesermeinung

Melnyk hat den Bogen überspannt

Der Repräsentant der Ukraine in Deutschland fällt insbesondere dadurch auf, dass er sich - durch unverantwortliche und aggressive politische Wortmeldungen – aktiv und bestimmend in die Entscheidungen der Bundesrepublik einmischen will.

Von Raimon Brete, Matthias Schwander und Dietmar Lehmann, Chemnitz