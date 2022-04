Widerstandskomitee wächst!

Wir fragten, ob die beiden die sieben Revolutionäre kennen, für die vor der Lenin Statue Gedenksteine aufgestellt werden. Sie antworteten: „Von Marx und Engels haben wir schon mal was in der Schule gehört, und an der Lenin Statue waren wir auch schon!“ Dann diskutierten wir, ob es gerechte Kriege gibt. Einer der beiden Neuen meinte, der Krieg der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland war gerecht, Hitler hätte ja sonst noch ganz Europa unter seine Knute gebracht. Wir waren uns aber einig, dass der jetzige Krieg in der Ukraine ein von beiden Seiten ungerechter Krieg ist, da es sowohl Russland als auch der Ukraine im Verbund mit der USA und der Nato um imperialistische Interessen geht. Schließlich malten wir noch Plakate, die wir mit zum Ostermarsch nehmen wollen, dabei hörten wir das Rotfuchs-Lied und stellten den neuen Mitstreitern unsere Kinderorganisation vor. Sie wollen nächstes mal auf jeden Fall wiederkommen!