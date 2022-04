Gerichtsanhörung zu Wiederaufnahme des Verfahrens vertagt

Die nächste Ausgabe des Rote Fahne Magazins 9/2022, die am 29. April erscheinen wird, hat den diesjährigen internationalen Kampftag der Arbeiterklasse am 1. Mai zum Titelthema. Er steht im Zeichen des Kampfs gegen die akute Weltkriegsgefahr. Die Redaktion freut sich über vielfältige Zuschriften zu den Diskussionen und Aktivitäten dazu in den Betrieben, Lehrwerkstätten, gewerkschaftlichen Gremien, Schulen, Nachbarschaft und so weiter - die gerne auch kurz sein können. Bitte bis spätestens Mittwoch, 20. April, an redaktion@rf-news.de