Hans-Jürgen Urban gegen die Aufrüstungspläne der Bundesregierung

In diesem Rahmen gab es auch eine Podiumsdiskussion, in der Dr. Hans-Jürgen Urban, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall aus Frankfurt am Main, mit dem Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik und Peter Römer diskutierte. Hans-Jürgen Urban lehnte den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine ab; er sagte aber auch, dass wir kühlen Kopf bewahren müssen und nicht nur emotional reagieren dürfen. Siehe dazu auch: Vorstandsmitglied der IG Metall, Hans-Jürgen Urban: „Ich halte dies für den falschen Weg“ auf Rote Fahne News.

Die Ausgaben der NATO für Rüstung übersteigen die Russlands um das Elffache und das hat den Krieg nicht verhindert. Deshalb ist er gegen das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm der deutschen Regierung. Dafür bekam er starken Beifall der anwesenden Seniorinnen und Senioren, unter denen sich auch eine Delegation aus Jena befand.