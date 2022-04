ICOR – festes Band zu Arbeiterkoordinierungen und Weltfrauen

Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordination sagte den Delegierten auf der 4. ICOR-Weltkonferenz: „Wir, als die Vertreter der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung aus Deutschland und Peru, grüßen die Delegierten und Teilnehmer der ICOR-Weltkonferenz. Gerade in den Zeiten, wo die Krisenlasten auf die Massen abgewälzt werden und insbesondere die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter forciert wird, ist es immer wichtiger, die Zusammenarbeit der organisierten Bergleute weltweit mit den revolutionären Parteien und Organisationen zu stärken. Die Bergleute der Welt haben starke Signale des Kampfes gesetzt. … Auf eine gemeinsame solidarische und kämpferische Zusammenarbeit! Los mineros unidos, jamas seran vencidos! (Die vereinten Bergleute kann man nicht besiegen.)“ In der Ukraine, in Belarus, Kolumbien waren es die ICOR-Parteien, die Bergarbeiterkämpfe bekanntmachten und Solidarität organisierten.

Vor wenigen Tagen reisten die Europakoordinatorinnen im Weltfrauenprozess, Halinka Augustin und Suse Bader, nach Tunesien, dem Gastgeberland der 3. Weltfrauenkonferenz im September 2022. Die ICOR-Organisation PPDS hat - zusammen mit zahlreichen Frauenorganisationen und Mitstreiterinnen - bereits umfangreiche Bündnisarbeit geleistet sowie politische, logistische und kulturelle Vorbereitungen getroffen. Es wurde ein Netzwerk der Zusammenarbeit aus zehn Frauen- und Studentinnenorganisationen aufgebaut, die ihre Energie daran setzen, dass Frauen aus aller Welt sich austauschen und beraten können: Über ihre besonderen Aufgaben in Kriegssituationen, über den Kampf gegen den Hunger, über den Frauenwiderstand in Afghanistan und vieles mehr.

Bei ihrer Gründung waren die ICOR-Organisationen vielfach durch langjährige kommunistische Kämpfer, Theoretiker und Führer von Massenbewegungen vertreten.

Jugendarbeit wird verstärkt

Jetzt kommt step by step die Jugend nach vorn. Die Jugendorganisationen von ICOR-Parteien aus Deutschland, Tunesien, den Niederlanden, aus Südafrika und Indien bauen eigene Organisationsstrukturen für die antiimperialistische Einheitsfront auf. Und sie gewinnen Helfer, Brigadisten für die Organisation der großen Koordinationstreffen von Frauen, Bergarbeitern und Automobilarbeitern. Die nächste Jugendbrigade wird zehn Tage vor der Weltfrauenkonferenz in Tunis ihre Arbeit aufnehmen. Meldet euch!

Für die ICOR ist diese gesamte Arbeit sehr bereichernd. Viele neue Kontakte wurden gewonnen, wie zu der kämpferischen Gewerkschaft SI Cobas in Italien oder zu den zahlreichen Arbeiterinnen und Arbeitern in Griechenland, die zurzeit vor allem in Häfen mit an der Spitze der internationalen Antikriegsbewegung stehen.

Die gemeinsamen Erfahrungen beim Organisieren, Beraten, Problemlösen, Kämpfen und Feiern schweißen zusammen. Man weiß: Das sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann, wenn die Zeiten härter werden … .