Neue Plakate der Internationalistischen Liste/MLPD

Jede und jeder kennt wohl zur Genüge die leeren Worthülsen und Versprechungen auf den Plakaten bürgerlicher Parteien. Das war schon bisher furchtbar, in der jetzigen Situation wird es unerträglich. Wir haben eine akute Weltkriegsgefahr. Und machen wir uns nichts vor, ein solcher Weltkrieg wäre ein Atomkrieg. Während also die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht und die Leute zeitgleich kaum noch wissen, wie sie die steigenden Preise bezahlen sollen, plakatiert die SPD „für euch gewinnen wir das Morgen“. Auch bei den anderen bürgerlichen Parteien sucht man die drängenden Fragen vergeblich.

Du hast auch genug von diesem Verdummungswahlkampf? Dir stinkt, dass alle brennenden Zukunftsfragen von den bürgerlichen Parteien ausgeblendet werden? Dann hilf mit, dass sie damit nicht durchkommen! Am Wochenende 23. und 24. April wird von der Internationalistischen Liste/ MLPD in ganz NRW und mit bundesweiter Unterstützung schlagkräftig Um- und Nachplakatiert. Jede helfende Hand wird gebraucht, um die 15.000 neue Plakate an die Laternen zu bringen. Meldet euch bei den örtlichen Kontaktadressen der MLPD!