Polizeigewalt gegen Demonstranten - Demo dennoch erfolgreich zu Ende geführt

Die Demonstranten prangerten den unsäglichen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem griechischen Parlament am 7. April an, der dort gemeinsam mit offenen Faschisten des Asow-Regiments gesprochen hatte. Von der griechischen Regierung und den anwesenden Parlamentarieren bekam er Beifall!

Gegen die Demonstration am 9. April setzte die Polizei in Athen Schlagstöcke und Tränengas ein. Das war ein Anschlag der Regierung, die jede Stimme des Protests in Griechenland zum Schweigen bringen will, indem sie Arbeiter und Studenten verprügelte. Hunderte von Menschen hatten sich an den Propyläen versammelt und marschierten zum Syntagma, riefen Antikriegs- und antiimperialistische Parolen und prangerten die Repressions-Orgie an.

Von Beginn der Demonstration an waren die Absichten der Regierung und der Polizei offensichtlich, die trotzig versuchten, nicht nur die Demonstranten einzuschüchtern, sondern auch einen Vorwand für die Auflösung des Marsches zu liefern. Mit ständigen Angriffen von Bereitschaftspolizei, mit Chemikalien und Schlägen während des gesamten Marsches, versuchten die Polizeikräfte, den Marsch der Demonstranten zu brechen. Denen gelang es jedoch, durch ständiges Umgruppieren ihrer Blöcke und Beharren auf der Straße, das Syntagma zu erreichen und ihre Demonstration zu beenden.