Warnstreiks, Treffen in Oberhausen und ein Ultimatum

Sie ziehen dafür an einem Strang für alle und nicht nur für die Pflege. Dem NRW-Arbeitgeberverband (AdL) und der Landesregierung haben sie ein Ultimatum bis zum 30. April gestellt, um einen Tarifvertrag Entlastung abzuschließen. Gestern und heute, am 13. April, finden die ersten Warnstreiktage statt. Die Kolleginnen und Kollegen unterstreichen damit ihre Kampfbereitschaft.

Um ihre konkreten Forderungen für eine tatsächliche Entlastung in ihren jeweiligen Bereichen und für das weitere Vorgehen zu beraten, treffen sich die Kolleginnen und Kollegen am 13. April im Stadion Niederrhein in Oberhausen. Zur Abschlussveranstaltung sind ab 16 Uhr alle, auch aus anderen Betrieben usw., eingeladen, ihnen im „Fanblock“ den Rücken zu stärken und ihre Anliegen zu unterstützen.

Hier kann man sich dafür noch anmelden