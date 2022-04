Würdig gestaltete Außenanlage für die Gedenkstätte

Herzlichen Dank allen Spendern von bisher 1900 Euro - ein stolzer Betrag in so kurzer Zeit. Die Vorbereitung für die Aufstellung der Gedenktafeln macht große Fortschritte. Vor allem wurde die Außenanlage der Gedenkstätte mit vielen professionellen Arbeitsstunden und ansprechenden Steinen schon weitgehend fertiggestellt. So wird den Tafeln für die Revolutionärinnen und Revolutionäre Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Ernst Thälmann und Willi Dickhut ein würdiger Rahmen gegeben werden. Diese schöne Gestaltung hat natürlich auch ihren Preis. Die avisierten 5000 Euro werden daher wohl nicht reichen.

Spendet zur Finanzierung der Gedenktafeln und der Gedenkstätte dafür! Jede und jeder, der dazu einen Beitrag leisten möchte, kann das mit einer Spende an die MLPD unterstützen:

GLS Gemeinschaftsbank Bochum; IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Gedenkstätte“

Für die Spedenkampagne für das Marx-Denkmal, das neben der Lenin-Statue errichtet werden wird, kann man hier spenden