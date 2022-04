Südkurdistan/Irak

Angriffe der Türkei unterstreichen Notwendigkeit einer antiimperialistischen Einheitsfront

Nach den erneuten Luftangriffen hatte die Türkei in der Nacht zum Montag mit einer neue Boden- und Luftoffensive in Zap, Metina und Avasin in Südkurdistan/Nordirak gestartet. Dabei werden Kampfjets, Hubschrauber und bewaffnete Drohnen eingesetzt. Der Angriff kon-zentriert sich auf den Zap. Die faschistische Regierung rechtfertigt demagogisch den Angriff mit dem „Recht auf Selbstverteidigung“ gegen die PKK.

Von hohxo