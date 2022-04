Bundeswehr will Rostocker MV-Werft übernehmen

Am Dienstag traten in Pandaan in der indonesischen Provinz Java hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter in der Schuhfabrik PT Karyamitra Budisentosa in den Streik, weil das Unternehmen seit Oktober ihren Lohn nicht mehr vollständig auszahlt. Auch die Jahresprämie, ein ganz wesentlicher Lohnbetandteil für die Arbeiter, wurde nur teilweise bezahlt. Die Geschäftsleitung nennt unbezahlte Lieferungen als Grund. Nach Verhandlungen erklärt sie sich dann bereit, bis Ende der Woche die Jahresprämie vollständig auszuzahlen.