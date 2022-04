Chicago: Graduiertenstreik an der UIC

In ihrer gestrigen Gelsenkirchener Lokalausgabe veröffentlichte die WAZ unter der Überschrift: "Lenin-Statue in Gelsenkirchen bekommt bald Gesellschaft" einen Artikel über die geplante Marx-Statue zur Feier des vierzigsten Geburtstags der MLPD. "Genau dorthin", nämlich zur Lenin-Statue auf dem Grundstück der MLPD in Gelsenkirchen Horst, "hat Gabi Fechtner, die Bundesvorsitzende der MLPD, zum Gespräch geladen", heißt es in dem Artikel. „Wir feiern in diesem Jahr unser 40-jähriges Bestehen“, sagt sie. Und deshalb sei das der ideale Zeitpunkt, um nun auch eine Statue zu Ehren des zweiten Namenspatrons aufzustellen. Dieser Marx-Plan war bereits seit längerem bekannt. Doch erst jetzt steht mit dem 26. August auch das konkrete Enthüllungsdatum fest."

Der Artikel wurde auch in der Hertener Allgemeinen und in der Westfälischen Rundschau abgedruckt.

Im überregionalen Mantel der WAZ erscheint außerdem ein Zitat von Gabi Fechtner: "Dann sind wir hier endlich komplett." (Marx, Lenin und die MLPD)

Hier der vollständige WAZ-Artikel (kostenfrei)