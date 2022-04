Co-Chefin Hennig-Wellsow erklärt Rücktritt

An Ostern versammelten sich in Tapia de Casariego in Nordspanien Hunderte Menschen, um gegen Pläne zu protestieren, die antike Goldmine Salave aus römischen Zeiten in großem Stil auszubeuten. Die Gruppe "Oro No" (Nein zum Gold) will das Vorhaben des Unternehmen Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) verhindern und hat sich dazu mit vielen Initiativen und Verbänden aus der Region zusammengeschlossen, darunter Imker, Umweltgruppen, Bauern- und Fischkooperativen sowie Tourismuseinrichtungen. Während diese massive negative Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse befürchten, gibt es aber auch starke Kräfte, die den Goldabbau als große Chance für die Region propagieren.