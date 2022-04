Das Volk und die Arbeiter werden sich von der staatlichen Repression nicht einschüchtern lassen

Die KKE (m-l) verurteilt den gewaltsamen, provozierten Angriff der Polizei auf den Antikriegs- und antiimperialistischen Marsch am 9. April, zu dem Organisationen und Kollektive der Linken anlässlich der provokativen Rede der Nazigruppe Asow vor dem Parlament aufgerufen hatten. Vom ersten Moment an umzingelten Polizeikräfte die Blöcke, die an der Versammlung teilnahmen, und versuchten, den Marsch einzuschränken und ihn sogar zu verbieten. Mit Bereitschaftspolizei, Schlägen und Chemikalien griffen sie die Demonstration wiederholt unter dem Vorwand an, die Demonstration auf eine Spur zu beschränken, und gingen dabei so weit, dass sie die Demonstranten schlugen und sie gegen die Geländer der Bürgersteige drückten. Trotz des Staatsterrorismus gruppierten die Demonstrantinnen und Demonstranten die Blöcke neu und bestanden darauf, den Marsch fortzusetzen, wobei die Angriffe mehrmals wiederholt wurden, aber letztlich ihr Ziel nicht erreichten, da die Blöcke trotz der Gewalt und des Würgegriffs der Polizei den Staatsterrorismus anprangerten und den Marsch bis zum Parlament zu Ende führten.

Die politischen Entscheidungen des Systems und seiner Vertreter mit der Umwandlung des Landes in einen riesigen NATO-Stützpunkt, der von der NATO als Brückenkopf für ihre gefährlichen und kriegerischen Pläne genutzt werden soll, die Einbindung des Landes, indem sogar Waffen in die Ukraine geschickt werden, die Ausweisung russischer Diplomaten auf Befehl der Amerikaner, die zu einer Verschärfung der Konfrontation mit dem russischen Imperialismus führt, um den Interessen der "rechten Seite der Geschichte" in der Konfrontation der imperialistischen Blöcke zu dienen, birgt große Gefahren für die Menschen im Land und in der Region insgesamt. ...

Ihr Hauptanliegen ist offensichtlich nicht die "Wiederherstellung" der demokratischen Freiheiten des Volkes, sondern die Auferlegung eines Regimes der Unterordnung und Anpassung an ihre Interessen. Es zeigt auch, dass das System keine Herausforderung durch seinen größten Gegner, das "feindliche Volk", "tolerieren" wird.

Deshalb schlägt es mit solcher Wut auf ihre Widerstände ein, weil sie weiß, dass eine massenhafte Antikriegs- und antiimperialistische Bewegung ihre Pläne durchkreuzen kann. Das Volk und die Arbeiter werden sich von der staatlichen Repression nicht einschüchtern lassen, sondern die Antikriegs- und antiimperialistische Aktion gegen das Blutvergießen der Völker durch die Imperialisten fortsetzen.