Köln

Demonstration und Veranstaltung gegen politische Gefangene und deren Unterdrückung in der Türkei

An die zweihundert Menschen, ganz überwiegend Migrantinnen und Migranten aus der Türkei, demonstrierten am Ostersonntag vom Gewerkschaftshaus bis zum Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld. Dort fand am Spätnachmittag eine Veranstaltung statt.

Korrespondenz