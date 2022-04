Der 1. Mai wird vorbereitet

In den Aufrufen der neorevisionistischen Partei KKE, sowie der revolutionären Parteien ML-KKE und KKE-ML stehen der Kampf gegen die Armut, gegen die Preissteigerungen, gegen die Arbeitslosigkeit und gegen den imperialistischen Krieg in der Ukraine. Sie richten sich gegen die Beteiligung und Einmischung Griechenlands am und in den Krieg.

ML-KKE wendet sich an die Arbeiter und an die Jugend. Ihre Hauptlosung ist: „Um zu leben, müssen wir kämpfen“. In diesem Aufruf fordert sie auch: „eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, eine sozialistische Gesellschaft!“

Die Gewerkschaften im ganzen Land bereiten sich darauf vor, den 1. Mai mit großen Streikdemonstrationen am Sonntag, 1. Mai, zu feiern. Die Arbeiterbewegung ist in ihren letzten Kämpfen, wie die um Cosco, Larko und Lidl, sowie denen in der Friedensbewegung erstarkt. Sie werden dabei sein und fordern: Lohnerhöhungen, Unterzeichnung von Tarifverträgen, „Nein“ zum imperialistischen Krieg sowie die sofortige Beendigung der griechischen Beteiligung an diesem Krieg.

Am 1. Mai beginnt ein 24-stündiger landesweiter Streik in allen Schiffskategorien. Die Gewerkschaft PEMEN hat ihre Teilnahme am Marathon-Friedensmarsch am 22. Mai beschlossen. Sie wird gegen den imperialistischen Krieg mitmachen.