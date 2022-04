Antifaschismus

Die Gefangennahme Ernst Kaltenbrunners – ein Erfolg des antifaschistischen Widerstands

Am 10. Mai 1945 wurde in der Nähe von Bad Ischl der Chef der SS und der Gestapo, Ernst Kaltenbrunner, festgenommen. Der Österreicher Kaltenbrunner trat 1930 in die NSDAP und 1931 in die SS ein. Er war ein glühender Anhänger Adolf Hitlers und baute die NSDAP und SS in Wien mit auf. Er drängte auf den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland und bereitete ihn vor.

Von einem Korrespondenten aus Eisenach