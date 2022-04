Die Völker Rojavas in Solidarität mit dem palästinensischen Volk

Auf eine Initiative der ICOR hin haben Mitglieder der Kommunistischen Revolutionären Bewegung (TKŞ) in Nord- und Ostsyrien aus Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf, die in der letzten Zeit wieder zunehmenden Aggressionen des zionistischen Staates Israel verurteilt. In den Städten Hesekê, Qamishlo und Dirbêsiyê wurden Kundgebungen organisiert.

In Hesekê versammelten sich die Mitglieder der TKŞ vor dem Führungsgarten, wo Helimê Xidir eine Rede über den Widerstand des palästinensischen Volkes gegen die Angriffe Israels hielt. In der Rede wurde über die Massaker und Angriffe in Palästina berichtet, das mit Unterstützung der imperialistischen Staaten unter der Besatzung Israels ist.

Helimê Xidir erinnerte auch an die Gefangenen des Freiheitskampfes in israelischen Gefängnissen, deren Freilassung sie forderte. Sie rief die revolutionären, sozialistischen und demokratischen Menschen dieser Welt auf, in Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu sein und grüßte den Kampf aller unterdrückten Völker für nationale Freiheit und Gleichberechtigung.

In Qamishlo hielten die Mitglieder der TKŞ Plakate mit den Aufschriften: „Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes“ und „Die palästinensischen Gefangenen sind nicht alleine“ hoch.

Abdulhalim Osman verurteilte in einer Rede die imperialistischen Staaten, die aufgrund ihrer regionalen Interessen, angesichts der Angriffe gegen das palästinensische Volk schweigen. Das palästinensische Volk kämpfe wie das kurdische Volk für Freiheit. Gleichzeitig erinnerte er an die Besatzungsangriffe des türkischen Staates auf Rojava und verurteilte die Mauer, die momentan zwischen Rojava und Sindschar errichtet wird. Die Mauern um Rojava und die Mauern um Gaza sind das selbe Unrecht. ...

Der Vertreter der TKŞ in Dirbêsiyê, Xalid Porêm erklärte, dass die TKŞ an der Seite des 72-jährigen Kampfes des palästinensischen Volkes ist und sagte, dass der türkische Staat heute in Kurdistan und Nord-Ostsyrien dieselben Methoden der Besatzung, Zerstörung und des demographischen Wandels anwendet, wie Israel in Palästina. Die Solidarität der unterdrückten Völker sei die stärkste Waffe im Kampf für Freiheit und Sozialismus.