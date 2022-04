Endlich wieder: „Tanz in den Mai“ – diesmal mit „Sound Rooms“

Mit der Band „Sound Rooms“ feiert heuer eine erstklassige Coverband ihren Einstand im wunderschönen Kultursaal der Horster Mitte. Auf dem Programm stehen Stücke von Tower of Power; The Commodores; Incognito; Stevie Wonder; Chaka Khan; Simply Red; Johnny Guitar Watson; Aretha Franklin; Diana Ross; John Newman, Toto; Mothers Finest; Nils Landgren; Randy Crawford; Steely Dan; Bruno Mars; Michael McDonald etc. Das alles dargeboten in einem funkig-souligen Sound, der direkt in die Beine geht. Wer da nicht tanzt, der tanzt nicht gern. Für das leiblich Wohl ist mit Snacks und Maibowle gut gesorgt.

Wann und wo?

Der Tanz in den Mai findet am 30. April im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst statt. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 6 / 10 Euro. Karten an der Abendkasse kosten 8 / 12 Euro. Die ermäßigten Preise gelten für Jugendliche, Arbeitslose oder Rentner. Selbstverständlich wird dieser schöne Tanzabend in der „Stadt der 1000 Feuer“ Corona-gerecht durchgeführt: Es gilt die 3G-Regel. Es wird empfohlen, sich zuvor auf Corona testen zu lassen. Es gibt auch vor Ort Testmöglichkeiten.

Hier gibt es den Flyer zum Tanz in den Mai