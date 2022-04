Gipfel der Heuchelei!

Das Geschrei in den hiesigen Medien ist sehr groß. Die, die heute großen Lärm machen, waren bei Angriffen auf Afghanistan, den Irak und andere Länder erstaunlich zurückhaltend. Während der gegenwärtige Krieg sofort als solcher klassifiziert wurde, wurde der Krieg in Afghanistan erst zum Krieg erklärt, nachdem sich jemand (Herr von Guttenberg) „verquatscht“ hatte.

Weiterhin ist die ungleiche Behandlung der Flüchtlinge nicht zu übersehen. Während die ukrainischen Flüchtlinge auf ihren Fluchtwegen nicht behindert werden, was absolut richtig ist, stehen die Flüchtlinge aus Nahost und Afrika vor geschlossenen Grenzen. Es wird billigend in Kauf genommen, dass viele Flüchtlinge, die über das Mittelmeer fliehen müssen, ertrunken sind bzw. ertrinken werden. Ein Skandal ohnegleichen ist, dass Seeleute und Hilfsorganisationen Gefahr laufen, für ihre Rettungsaktionen vor Gericht gestellt zu werden, wie Kapitänin Carola Rackete.

Richtig ist auch, dass die ukrainischen Flüchtlinge kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen dürfen. Unverständlich ist jedoch, dass, wenn es um Ferientickets für Schüler oder kostenlosen Personennahverkehr geht, sich schwer getan wird. Es ist auch verwunderlich, dass verschiedene Tafeln ihre Bereitschaft zu Lebensmittelspenden signalisiert haben. Wie das? Es wurde so oft geäußert, dass die Tafeln unterversorgt wären und es wurden Hilfesuchende abgewiesen. Da wird den Ärmsten der Armen etwas weggenommen. Zur Versorgung der Flüchtlinge sollten doch andere Quellen erschlossen werden! Solcherlei Ungleichbehandlungen spaltet die Menschen und bringt sie gegeneinander auf.

Obwohl vorher ausgeschlossen, wurde sofort nach Erhöhung des Rüstungsbudgets gerufen, da ja die armen Soldaten keine Unterhosen und nur Gewehre hätten, die „um die Ecke“ schießen. Da fragt man sich, wo ist das viele Geld für die Bundeswehr geblieben? Deutschland hat die zweithöchsten Rüstungsausgaben in Europa!

Da ist auf jeden Fall jede Menge Aufklärungsbedarf. Fakt ist, dass was uns in den bürgerlichen Medien geboten wird, an Verlogenheit und Scheinheiligkeit nicht zu Überbieten ist.