Intensive Diskussion über Notwendigkeit einer neuen Friedensbewegung

Auffallend zunächst, dass sich SPD- und Grünen-Vertreter in diesem Jahr nicht öffentlich unter die Ostermarschierer trauten. Wohl eine Überlebensstrategie. So manche pazifistisch Eingestellte hätten sie in der Luft zerrissen.

Eine, vom Internationalistischen Bündnis vorgeschlagene, Kundgebung mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde vom Friedensforum abgelehnt. Der Beitrag des Friedensforums verurteilte zu Recht sowohl die Aggressionspolitik von Russland als auch die der NATO, verband dies aber mit der illusionären pazifistischen Losung: „Frieden schaffen ohne Waffen“.

Die Auseinandersetzung, dass eine neue Friedensbewegung mit der Hauptkraft der Arbeiterbewegung und mit der bewussten Verurteilung sowie dem aktiven Widerstand sowohl gegen die Politik der NATO, als auch gegen das imperialistische Russland nötig ist, traf auf Interesse und Offenheit.

Hierbei gab es auch intensive Auseinandersetzung mit dem Standpunkt: „Was soll Russland denn machen, wenn die NATO es umzingelt?“. Heiß diskutiert wurde dazu, dass die Lösung gegen die Kriegstreiberei darin liegt, den aktiven Widerstand der internationalen Arbeiter- und revolutionären Bewegung zu stärken, und auch den Kampf für den echten Sozialismus zu führen. Auch wenn hier noch keine Einigkeit erzielt wurde, waren es Diskussionen mit gegenseitigem Respekt.

Es wurden etwa ein Dutzend Unterschriften unter den Aufruf des Internationalistischen Bündnisses für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung gesammelt. Dazu kamen zwei Unterschriften öffentlicher Unterstützer von Vertretern einer türkischen und einer iranischen Organisation. Ebenso wechselten mehrere Bücher aus der theoretischen Schriftenreihe der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, den Besitzer bzw. die Besitzerin.