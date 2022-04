Kämpferisch mit Trommeln und gegen jeden Imperialismus

700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzten wir, waren insgesamt dabei. Zuvor hatte ein grüner Abgeordneter in der HNA (Lokalzeitung) mit militaristischen Argumenten davor gewarnt, am Ostermarsch teilzunehmen; vielleicht hat das doch vor allem bei Jugendlichen eine gewisse Wirkung erzielt. Spürbar war die Suche nach Orientierung, viele Aktive der traditionellen Friedensbewegung sind immer noch spürbar geschockt von diesem Angriffskrieg Russlands, haben sie doch Russland bisher als Verbündeten der Friedensbewegung gesehen. Unter anderem schlug sich das in starkem Interesse und einer großen Offenheit für die Argumente der MLPD nieder. Dieses Jahr haben MLPD und REBELL mit ihrer klaren Kante gegen jeden Imperialismus den Kassler Ostermarsch entscheidend geprägt.