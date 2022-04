Karl Marx zu Ricardo

(1) Karl Marx, Das Kapital, MEW 23, Seite 546

"Ricardo hat die oben aufgestellten drei Gesetze zuerst streng formuliert. Die Mängel seiner Darstellung sind, 1. daß er die besondern Bedingungen, innerhalb deren jene Gesetze gelten, für die sich von selbst verstehenden, allgemeinen und ausschließlichen Bedingungen der kapitalistischen Produktion

ansieht. Er kennt keinen Wechsel, weder in der Länge des Arbeitstags noch in der Intensität der Arbeit, so daß bei ihm die Produktivität der Arbeit von selbst zum einzigen variablen Faktor wird; -2. aber, und dies verfälscht seine Analyse in viel höherem Grad, hat er ebensowenig wie die andern Ökonomen jemals den Mehrwert als solchen untersucht, d.h. unabhängig von seinen besondern Formen, wie Profit, Grundrente usw. Er wirft daher die Gesetze über die Rate des Mehrwerts unmittelbar zusammen mit den Gesetzen der Profitrate. Wie schon gesägt, ist die Profitrate das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschossenen Gesamtkapital, während die Mehrwertsrate das Verhältnis ist des Mehrwerts zum bloß variablen Teil dieses Kapitals."

(2) „Das Grundeigentum, sobald die Produktion

Grund und Boden braucht, sei es zur Agrikultur, sei es zur Extraktion von

Rohstoffen, hindert diese Ausgleichung für die im Boden angelegten Kapitale

und fängt einen Teil des Mehrwerts ab, der sonst in die Ausgleichung

zur allgemeinen Profitrate eingehn würde. Die Rente bildet dann einen Teil

des Werts, spezieller des Mehrwerts der Waren, der nur statt der Kapitalistenklasse,

die ihn aus den Arbeitern extrahiert hat, den Grundeigentümern zufällt,

die ihn aus den Kapitalisten extrahieren.“ Bd 25 S780