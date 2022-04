MLPD-Präsentation in der Berufsschule

Die Lehrerin fing an, Gruppen einzuteilen, welche Gruppe welche Partei vorstellen soll: CDU, SPD, Grüne und so weiter und so fort. Ich meldete mich und meinte: „Wir können auch die kleinen Parteien vorstellen.“

Das wurde genehmigt. Mein Schulkollege und ich haben dann eine Powerpoint-Präsentation erstellt, um die MLPD vorzustellen. Wir haben dazu mit dem Wahlprogramm gearbeitet. Ich finde, jeder, der die MLPD gut findet oder bei ihr Mitglied ist, sollte die MLPD auch in der Schule verteidigen.

Hier gibt es die Powerpoint-Präsentation