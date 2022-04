Rostock

Neue opportunistische Blüten des Co-Managements

Ich traute meinen Augen nicht, als ich in der Osterausgabe der "Ostseezeitung" (OZ) folgende große Anzeige der IG Metall lese: „WIR SIND NORDEX. Motivierte Belegschaft sucht fairen Arbeitgeber – vorwiegend aus dem Bereich der Windenergie... . Stichwort: 530 Arbeitsplätzen eine Zukunft geben.“ Hintergrund: Nordex will das Werk in Rostock bis Ende Juni schließen und die Rotorblätter aus Kostengründen zukünftig in Indien produzieren lassen.

Korrespondenz