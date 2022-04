„Personalchef von Reutlingen rastet aus“

Die hohen Herren (und Damen) von der Werksleitung zogen es vor, in ihren geschützten Büroräumen zu sitzen und ließen sich per Video zuschalten.

Wie schon die letzten zwei Jahre: Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen eng an eng arbeiten, sind dem Risiko der Ansteckung ausgesetzt. Und da erdreistet sich doch Herr Gässner, seines Zeichens Personalchef, uns den hohen Krankenstand vorzuhalten. Es war eine regelrechte Provokation, dass er uns vor seinem Bildschirmhintergrund mit einer sonnigen Strandidylle eine Standpauke halten will, wegen des Krankenstands. Wie arrogant ist dieser Typ!?

Als Kollegen ihn deshalb kritisierten, soll er in der Nachtschicht ausgerastet sein und rumgebrüllt haben. Wenn für Bosch so ein Personalchef der Richtige ist, dann wissen wir, was wir von Bosch erwarten können. Dennoch akzeptieren wir das überhaupt nicht!