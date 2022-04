Pläne der Ampel-Regierung verschärfen Teilzeitfalle für Frauen

Das betrifft die Anhebung der Verdienstgrenze bei Minijobs von 450 auf 520 Euro und steuerliche Entlastungen, wie die Erhöhung des Grundfreibetrags. In Kombination mit dem bestehenden Ehegattensplitting rechnet das Ifo-Institut deshalb damit, dass rund 80.000 Frauen mehr in Teilzeit mit wenigen Stunden arbeiten würden und 40.000 Frauen ihre Vollzeittätigkeit aufgeben. Umgekehrt würden männliche Beschäftigte ihre Arbeitszeit erhöhen. Die Verschärfung der Teilzeitfalle führt dazu, dass mehr Frauen in der Altersarmut landen. So beträgt nach 40 Jahren Berufstätigkeit in Teilzeit die Rente durchschnittlich nur 497 Euro.

(Quelle: Stuttgarter Zeitung 22.4.22)