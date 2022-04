Arbeiter in der Textilfabrik der Nile Linnen Group in der Sonderwirtschaftszone der ägyptischen Hafenstadt Alexandria traten am 13. April in den Streik, nachdem das Unternehmen die Halbierung der Bonuszahlung zum Ende des Ramadan angekündigt hatte. Nach drei Tagen wurde der Streik ausgesetzt, nachdem das Unternehmen Verhandlungen zugestimmt hatte. Außerdem hatte es zugesichert, dass keine Strafmaßnahmen gegen die Streikbeteiligten ergriffen werden.