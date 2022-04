Warum ist die Epidemie in Shanghai plötzlich schlimm?

Die Schwere der Shanghai-Epidemie lässt sich an einem einfachen Datenvergleich ablesen: Angesichts des plötzlichen Ausbruchs der Epidemie betrug die kumulative Zahl der bestätigten Fälle in Wuhan 49.986 am 11. März 2020. Zwei Jahre später hatte Shanghai, das über ausreichende Erfahrung und medizinisches Niveau in der Epidemieprävention verfügt, allein am 4. April 13.354 bestätigte Fälle. Zuvor hatte Shanghai bereits eine ganze Woche Lockdown-Politik erlebt, doch die Zahl der täglich neu Diagnostizierten war nicht gesunken, sondern gestiegen und übertraf die Summe aller bestätigten Diagnosen in Festlandchina am Vortag bei weitem. Man kann sagen, dass Shanghai seine größte Krise seit Ausbruch der Epidemie durchgemacht hat.

Shanghais schlechter Umgang mit dem Ausbruch wurde von chinesischen Bürgern und Beamten kritisiert. Aber das reicht aus, um darüber nachzudenken, warum Shanghai, das die beste wirtschaftliche Entwicklung in China, die reichsten medizinischen Ressourcen pro Kopf hat und auch als emotional „wärmste Stadt“ bekannt ist, die Stadt mit der schlechtesten Epidemieprävention werden wird?

Tatsächlich ist Shanghai seit mehr als einem Jahr ein „Musterschüler“ für Chinas Epidemieprävention und -kontrolle. Die von Shanghai initiierte Politik der „präzisen Prävention und Kontrolle“ kontrolliert die Epidemie mit minimalen sozialen Kosten, was nicht nur eine schnelle Verfolgung ermöglicht, sondern auch den normalen Betrieb der städtischen Produktion und des städtischen Lebens sicherstellt. Als große Provinzen und Städte in China eine einheitliche Politik der „Lockdown-Stadt“ verfolgten, wurde Shanghais „präzise Prävention und Kontrolle“ einstimmig von der Öffentlichkeit gelobt.

Hinter Shanghais „präziser Prävention und Kontrolle“ steht jedoch ein epidemiologisches Untersuchungsteam von 3.000 Personen. Das ist natürlich nicht in jeder Stadt möglich. Trotzdem sind der Prävention und Kontrolle in Shanghai immer noch Grenzen gesetzt. Daher schien in Shanghai, das die Epidemie während der Delta-Zeit erfolgreich kontrollieren konnte, selbst ein Team von 3.000 Personen angesichts des Variante Omikron mit stärkerer Übertragungsfähigkeit und mehr Verschleierung machtlos. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Epidemie in Shanghai außer Kontrolle geriet.

Die außer Kontrolle geratene Epidemie in Shanghai hat auch viele im Schatten verborgene soziale Probleme aufgedeckt: Auf der einen Seite fehlt es vielen Bürgern, die wegen der Lockdown-Politik zu Hause eingesperrt sind, an Lebensmitteln. Auf der anderen Seite zeigten wohlhabende Menschen, die in Shanghai Tomson Riviera leben, in den sozialen Medien die Snacks und Geschenke, die sie von verschiedenen Luxusmarken erhalten hatten. Gleichzeitig ist eine „Behelfsbescheinigung“, womit man im gesperrten Stadtgebiet frei fahren darf, klar bepreist, und verursachte später die Staus in Pudong (Verwaltungsbezirk von Shanghai). Viele Ereignisse wie diese sind passiert. Davor hätte sich niemand vorstellen können, dass solche Ereignisse in Shanghai passieren würden.

Hier möchte ich zunächst einen berühmten chinesischen Film „Let the Bullets Fly“ vorstellen. Am Ende des Films gibt es einen klassischen Satz: 'Pudong ist Shanghai und Shanghai ist Pudong'. Dieser Satz führte einst zu hitzigen Diskussionen und Interpretationen. Einige Leute denken, dass dieser Satz ein Symbol für Chinas wirtschaftliche Entwicklung nach dem Sieg der Revolution ist. Shanghai ist ein Symbol für Chinas wirtschaftliche Entwicklung. Einige andere Leute denken doch, dass dieser Satz aussagt, dass die jüngere Generation nach dem Sieg der Revolution die Früchte der Revolution genießt und den Liberalismus beginnt und schließlich die Errungenschaften der Revolution konsumiert, wobei das Bild der älteren Generation zurückbleibt, die sich verloren fühlt. Egal aus welcher Sichtweise kann es zu einem Mikrokosmos der Entwicklung des heutigen Shanghais werden.

Lange vor der Gründung der Volksrepublik China war Shanghai die Kernstadt der chinesischen Wirtschaft. Nach einer Reihe von Kriegen, bei denen westliche Länder einmarschierten, was sich am Opiumkrieg zeigte, war die damalige Qing-Regierung gezwungen, Shanghai als Handelshafen zu öffnen, Zölle in Shanghai abzuscheffen und ausländische Konzessionen in Shanghai einzuführen. Während dieser Zeit strömte eine große Menge an Kapital und Bevölkerung nach Shanghai, und Shanghais Konzessionen wurden allmählich autonom. Diese Situation hielt bis zur Gründung der chinesischen kommunistischen Regierung im Jahr 1949 an. Selbst während des Second Sino-Japanese War, der 1931 ausbrach, schien Shanghai außerhalb des Krieges, eine isolierte Insel, zu sein.

Wenn man die Ausnahmesituation des Kampfes gegen die Epidemie in Shanghai betrachtet, ist es nicht schwer festzustellen, dass der Einfluss des alten Shanghai auch heute noch enorm ist. Obwohl die Kommunistische Partei bei der Gründung der Volksrepublik China behauptete, die drei Berge „Feudalismus“, „bürokratischer Kapitalismus“ und „Imperialismus“ gestürzt zu haben, scheint es sich heute in Shanghai zu zeigen, dass eine solche Revolution nicht gründlich genug ist. Schon vor Beginn der Epidemie pflegten die Kleinbürger in Shanghai einen Lebensstil nach westlichem Muster: Sie tranken gern Kaffee, aßen westliche Speisen, verwendeten die „Britisch/Französische Konzession“, um die Gebiete zu bezeichnen, die in der Vergangenheit für Großbritannien und Frankreich geöffnet werden mussten, und sie verfolgen den Liberalismus und achten westliche Werte hoch. In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie war die Stimme des chinesischen Volkes für eine „Koexistenz mit dem Virus“ in Shanghai am lautesten.

Nicht nur die Bürger Shanghais haben eine pro-westliche Ideologie, sondern auch die Regierung Shanghais hat gewisse Illusionen über westliche Werte. Während der Epidemie erhielt die Regierung von Shanghai die meiste Kritik für ihre Arbeit an der Basis. In Shanghais Prävention und Kontrolle gibt es nach der Absperrung der Stadt noch viele Schlupflöcher: Das Management an der Basis ist gering, und es ist unmöglich, Covid-Tests für die gesamte Bevölkerung effizient zu organisieren; Ständig wurden Hilfsgüter aus anderen Provinzen nach Shanghai geschickt, aber es stellte sich heraus, dass sie am Straßenrand verrotteten und stinken. Nur ein kleiner Prozentsatz der Bürger erhält kostenlose Lebensmittel. Die meisten Menschen müssen Lebensmittel zu hohen Preisen kaufen. Die Ärzte aus anderen Orten zur Unterstützung von Shanghai waren nicht richtig organisiert. Es gibt sogar Kranke, die Shanghai erfolgreich verlassen haben und inmitten der schweren Blockade in andere Städte eingedrungen sind, was Chinas Druck zur Prävention von Epidemien erhöht. Erst als der chinesische Vizepremier am 3. April persönlich nach Shanghai reiste, um die Seuchenprävention zu leiten und die Volksbefreiungsarmee am 5. April in Shanghai stationierte, verbesserte sich die Situation.

Was in Shanghai auf breitere Kritik gestoßen ist, ist der Umgang der Stadtregierung mit Chinesen und Ausländern. Am selben Tag, an dem ein älterer Chinese starb, weil die Gemeinde abgeriegelt war und er nicht rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen konnte, berichteten jedoch staatliche Medien, dass Ärzte in Shanghai 50 Stunden gearbeitet hätten, um die sexuelle Krankheit eines Ausländers zu heilen. Shanghai hat deswegen einen ausländischen Spitznamen bekommen: Edinburgh (Chinesisches Synonym für Penis-liebende Stadt). Tatsächlich misst die Regierung von Shanghai Ausländern mehr Bedeutung bei als man denkt. Viele Ausländer in Shanghai wurden sehr freundlich behandelt. Ein Ausländer wurde von einem sechsköpfigen Team betreut. Im Gegensatz dazu wurden viele Einwohner Shanghais in den frühen Tagen der Epidemie aus ihren Häusern vertrieben, weil ihre Haushaltsregistrierung in anderen Provinzen lag. Es gab sogar Tausende von Menschen, die auf dem Markt gefangen waren und nicht gehen konnten. (Zum jetzigen Zeitpunkt wurden die oben genannten Probleme gelöst. ) Das ist Shanghai im Jahr 2022!

Es ist unbestreitbar, dass Deng Xiaopings Reform- und Öffnungspolitik China eine schnell wachsende Wirtschaft beschert und den allgemeinen Lebensstandard des chinesischen Volkes verbessert hat. Allerdings brachte die Reform und Öffnungspolitik auch entsprechende Nebenwirkungen mit sich: Deng hoffte, dass durch Reformen und Öffnung „Menschen, die zuerst reich werden“, „Menschen, die später reich werden“, zu gemeinsamem Wohlstand führen werden, aber die aktuelle Situation ist, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in China immer größer wird. Der Ausbruch der Epidemie in Shanghai hat das Feigenblatt von Chinas wohlhabendster Stadt enthüllt. Hinter der Zartheit an der Oberfläche manifestierten sich das Kleinbürgertum und die fremdenliebende Ideologie in Shanghai. Man kann nicht umhin zu seufzen, dass "Shanghai immer noch dasselbe Shanghai ist", das Shanghai, das noch nicht aus dem Schatten des Kolonialismus herausgetreten ist.

Tatsächlich wollten die Kapitalisten schon immer Chinas im Entstehen begriffenes Volksregime stürzen. Nach der Befreiung von Shanghai haben die Volksregierung und die Kapitalisten viele finanzielle Konfrontationen begonnen und die Versuche der Kapitalisten wurden wiederholt vereitelt. Allerdings war der Einfluss des alten Reiches auf Shanghai zu tiefgreifend, und der massive Kapitalzufluss nach der Reform und Öffnung hat diesen Einfluss tatsächlich wiederbelebt. Aber Shanghais Probleme sind offensichtlich weit mehr als Kapitalprobleme. Im Gegensatz dazu liegt Shenzhen, eine ebenso hochentwickelte Stadt der Sonderwirtschaftszone, näher an Hongkong und genießt eine für sie vorteilhaftere Politik. Aber ihre Haltung heute zum Sozialismus ist viel entschiedener als von Shanghai.

Als Chinese hoffe ich sehr, dass Shanghai diese schwierige Zeit so schnell wie möglich übersteht. Die Epidemie ist wie ein Spiegel, und der soziale Status eine Situation, den sie widerspiegelt und zeigt auch, dass Chinas sozialistische Revolution nicht gründlich genug ist. Ich glaube, dass Shanghai nach der Epidemie immer noch führend in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas sein wird. Aber ich hoffe auch, dass die aktuelle Krise in Shanghai eine tiefe Warnung für die zukünftige Entwicklung ist und eine Reform Chinas bewirken kann.