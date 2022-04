Erster Generalstreik seit 40 Jahren

Am 17. April protestierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gegen die Apayao-Dammprojekte. Die Aktion wurde von der Jugendorganisation Takder organisiert und war Bestandteil der Vorbereitung auf den 38. Cordillera-Tag am 24. April. Unter anderem plant die „Pan Pazifik Erneuerbare Energie Philippinen“-Gesellschaft, einen 60 Meter hohen Damm entlang des Apayao-Abulong-Flusses zu errichten. Der Fluss würde als Folge des Dammbaus 898 Haushalte in acht Gemeinden von Kabugao und 42 Häuser in der Stadt Pudtol überfluten, wodurch mehr als 4600 Menschen vertrieben würden. Auch die Artenvielfalt in Apayao würde beeinträchtigt. In den Gebieten sind 105 Pflanzen- und 51 Vogelarten sowie elf Amphibien- und Reptilienarten beheimatet.