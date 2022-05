Nord- und Ostsyrien

1. Mai in Rojava

In den Städten von Nord- und Ostsyrien wurde der 1. Mai in Hesekê, Kobanê und Qamischli mit Auftaktdemonstrationen am 30. April gefeiert. Die Demonstrationen zum 1. Mai richteten sich gegen die Besatzung und gegen den Kapitalismus.

Von MLKP