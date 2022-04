Cibao: Streik gegen Preissteigerungen

Nachdem 93 Prozent des Pflegepersonals, organisiert in der Gewerkschaft CRONA, für den Streik gestimmt hatten, begannen 5.000 Krankenschwestern und Pfleger in den Kliniken Stanford Health Care und Lucile Packard Children's Hospital in Palo Alto in Kalifornien am 25. April mit ihrem Streik für bessere Arbeitsbedingungen. Es geht um einen besseren Personalschlüssel, höhere Löhne und Unterstützung für die psychische Gesundheit des Personals. Der Tarifvertrag in beiden Krankenhäusern war Ende März ausgelaufen.