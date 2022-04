Das Buch hat eine befreiende Wirkung

Das Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ ist erschienen als zweiter Teil der vierbändigen Reihe „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“.

Es spannt einen weiten Bogen, ausgehend von der heute fantastisch anmutenden These des US-amerikanischen Philosophen Francis Fukuyama aus den frühen 1990er-Jahren, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei das Ende der Geschichte erreicht, bis heute - mitten hinein in das desaströse Krisenmanagement der Bundesregierung in der Covid-19-Pandemie, wo sich allgemeiner Katzenjammer bei den Herrschenden und eine offene Vertrauenskrise unter den Massen gegenüber der Regierungspolitik breit machen. Sehr offensichtlich sucht Geschichte nach neuen Antworten und Auswegen aus der ganzen Misere der gegenwärtigen Menschheitsentwicklung.

Gegen einen ganzen Strauß von - wie Kometen aufsteigenden und wieder abstürzenden - philosophischen Theorien, die mit immer kürzerer Halbwertszeit am praktischen Leben scheitern, positioniert sich das Buch in aller Klarheit auf der Seite der Arbeiterbewegung mit ihrem sozialistischen Ziel. Aber nicht nur das. Auch den Leser fordert es heraus, sich selbst zu positionieren. Das stellt angesichts sehr komplexer Fragen unserer Zeit eine echte Herausforderung, aber auch eine große Chance dar.

Obwohl der gegenwärtige Ukraine-Krieg im Buch nicht behandelt werden konnte, so gibt einem das Buch doch das notwendige Handwerkszeug in die Hand, einen Weg durch das ganze Dickicht aus Desinformation und psychologischer Kriegsvorbereitung zu schlagen.

Natürlich ist klar, dieser Krieg mit seinen barbarischen Folgen muss abgelehnt werden. Aber: …



Neugierig geworden? Die ganze Rezension gibt es auf der Homepage REVOLUTIONÄRER WEG